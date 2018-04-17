СМИ сообщили о ракетных ударах по авиабазам в Сирии

Силы противовоздушной обороны Сирии в ночь на 17 апреля отразили ракетный удар по аэродрому Шайрат в провинции Хомс

Об этом сообщили агентство Reuters и сирийское правительственное информационное агентство SANA. Местные СМИ написали о девяти сбитых ракетах. В результате авиаудара не было жертв и разрушений, передает RT.

Кроме того, израильские истребители запустили три ракеты по авиабазе Думайр возле Дамаска, на которой в это время могли находиться российские военные. Сирийские ПВО отразили удар, о пострадавших и разрушениях сообщений не поступало, передает издание Al Masdar.

РИА «Новости» получило от сирийской армии подтверждение об атаке на авиабазу Шайрат, однако источник «Интерфакса» опроверг факт атак по Сирии.