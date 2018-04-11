Трамп призвал Россию приготовиться к ракетным ударам США по Сирии

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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп 11 апреля объявил о предстоящем ракетном ударе по Сирии

В своем твиттере лидер США отреагировал на заявления российских властей о том, что Москва готова сбивать ракеты, выпущенные в сторону Сирии.

«Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, они прилетят. Они будут хорошие, новые и "умные"! Не надо поддерживать животное, которое убивает газом своих граждан и получает от этого удовольствие!» — написал Трамп.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила в своем фейсбуке: «Умные ракеты должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства, которое несколько лет борется с международным терроризмом на своей территории».

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Посол России в Ливане Александр Засыпкин утром 11 апреля заявил, что Москва оставила за собой право сбивать ракеты в случае агрессии в отношении Сирии.

«Россия будет исполнять заявление своего президента, связанное с любой агрессией США на Сирию, сбивая американские ракеты и нанося удары по источникам огня», — цитирует его РИА «Новости».

Ранее США обвинили сирийские власти в применении химического оружия в городе Дума и пообещали ответить на эти действия. Трампу представили на рассмотрение несколько вариантов мер, среди них — нанесение ракетных ударов по нескольким целям в течение более чем одного дня, передает RT.

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