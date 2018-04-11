Трамп призвал Россию приготовиться к ракетным ударам США по Сирии

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп 11 апреля объявил о предстоящем ракетном ударе по Сирии

В своем твиттере лидер США отреагировал на заявления российских властей о том, что Москва готова сбивать ракеты, выпущенные в сторону Сирии. «Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, они прилетят. Они будут хорошие, новые и "умные"! Не надо поддерживать животное, которое убивает газом своих граждан и получает от этого удовольствие!» — написал Трамп.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 11, 2018

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила в своем фейсбуке: «Умные ракеты должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства, которое несколько лет борется с международным терроризмом на своей территории».

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