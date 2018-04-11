В Сирии обстреляли автобус с российскими журналистами, есть раненые
Трое журналистов федеральных телеканалов пострадали при обстреле, возвращаясь после подготовки сюжета о Восточной Гуте в Сирии
Автобус с российскими журналистами попал под обстрел 11 апреля около 18:20 по Москве. Неизвестные вели огонь из стрелкового оружия, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
В результате «легкие ранения ног» получили корреспондент телеканала НТВ Алексей Ивлев, оператор «Россия 1» Михаил Виткин и оператор телеканала «Звезда» Владислав Додонов.
«Всем журналистам врачами российского Центра примирения на месте была немедленно оказана вся необходимая медицинская помощь. Угрозы их жизни нет», — добавили в ведомстве.
Журналистов доставили в госпиталь для прохождения необходимого лечения.
Восточная Гута — пригород Дамаска. Город Дума в Восточной Гуте оставался последним оплотом боевиков. Сейчас российские военные выводят из Думы боевиков. Как сообщали Юга.ру, США обвинили сирийские власти в применении химического оружия в городе Дума и пообещали ответить на эти действия.
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