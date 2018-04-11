В Сирии обстреляли автобус с российскими журналистами, есть раненые

Трое журналистов федеральных телеканалов пострадали при обстреле, возвращаясь после подготовки сюжета о Восточной Гуте в Сирии

Автобус с российскими журналистами попал под обстрел 11 апреля около 18:20 по Москве. Неизвестные вели огонь из стрелкового оружия, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В результате «легкие ранения ног» получили корреспондент телеканала НТВ Алексей Ивлев, оператор «Россия 1» Михаил Виткин и оператор телеканала «Звезда» Владислав Додонов.

«Всем журналистам врачами российского Центра примирения на месте была немедленно оказана вся необходимая медицинская помощь. Угрозы их жизни нет», — добавили в ведомстве.

Журналистов доставили в госпиталь для прохождения необходимого лечения.