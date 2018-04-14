Путин созвал экстренное заседание Совбеза ООН после авиаудара в Сирии

Москва созвала экстренное заседание Совбеза ООН в связи с ударом США, Великобритании и Франции по Сирии

Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. «Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения агрессивных действий США и их союзников», — цитирует сообщение Кремля RT. Путин сказал, что эскалация ситуации вокруг Сирии оказывает разрушительное воздействие на всю систему международных отношений. «История расставит все по своим местам, и она уже возложила на Вашингтон тяжелую ответственность за кровавую расправу с Югославией, Ираком, Ливией», — заявил президент.