Путин созвал экстренное заседание Совбеза ООН после авиаудара в Сирии
Москва созвала экстренное заседание Совбеза ООН в связи с ударом США, Великобритании и Франции по Сирии
Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.
«Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения агрессивных действий США и их союзников», — цитирует сообщение Кремля RT.
Путин сказал, что эскалация ситуации вокруг Сирии оказывает разрушительное воздействие на всю систему международных отношений.
«История расставит все по своим местам, и она уже возложила на Вашингтон тяжелую ответственность за кровавую расправу с Югославией, Ираком, Ливией», — заявил президент.
Как сообщали Юга.ру, ночью 14 апреля США и их союзники нанесли удар по военным и гражданским объектам в Сирии. Пострадал исследовательский центр в районе Барза в Дамаске, о человеческих жертвах не сообщается.
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