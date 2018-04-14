Путин созвал экстренное заседание Совбеза ООН после авиаудара в Сирии

Вся Россия, В мире

Распечатать

Москва созвала экстренное заседание Совбеза ООН в связи с ударом США, Великобритании и Франции по Сирии

Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения агрессивных действий США и их союзников», — цитирует сообщение Кремля RT.

Путин сказал, что эскалация ситуации вокруг Сирии оказывает разрушительное воздействие на всю систему международных отношений.

«История расставит все по своим местам, и она уже возложила на Вашингтон тяжелую ответственность за кровавую расправу с Югославией, Ираком, Ливией», — заявил президент.

Как сообщали Юга.ру, ночью 14 апреля США и их союзники нанесли удар по военным и гражданским объектам в Сирии. Пострадал исследовательский центр в районе Барза в Дамаске, о человеческих жертвах не сообщается.

Владимир Путин Сирия
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

В Тихорецком районе от мужчины сбежали краденые свиньи
На Ставрополье автомобиль врезался в маршрутку
Путин созвал экстренное заседание Совбеза ООН после авиаудара в Сирии
Сенатор от Дагестана Керимов задекларировал самый большой заработок в Совете Федерации
В Гулькевичском районе подростка ударило током на крыше вагона
В Адыгее выясняют причины пожара на складе макулатуры

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале