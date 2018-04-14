США нанесли ракетный удар по Сирии

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США и их союзники нанесли удар по военным и гражданским объектам в Сирии

Ракетный удар был нанесен 14 апреля с 03:42 до 05:10. По данным Минобороны РФ, США и их союзники выпустили более 100 ракет. Причинен только материальный ущерб, сообщает RT.

Пострадал исследовательский центр в районе Барза в Дамаске. В здании находятся образовательный центр и научные лаборатории.

Сирия США
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