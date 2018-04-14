США нанесли ракетный удар по Сирии
США и их союзники нанесли удар по военным и гражданским объектам в Сирии
Ракетный удар был нанесен 14 апреля с 03:42 до 05:10. По данным Минобороны РФ, США и их союзники выпустили более 100 ракет. Причинен только материальный ущерб, сообщает RT.
Пострадал исследовательский центр в районе Барза в Дамаске. В здании находятся образовательный центр и научные лаборатории.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.