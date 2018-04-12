Подозреваемым в каннибализме краснодарцам в очередной раз продлили арест
В Краснодаре суд продлил меру пресечения супругам Бакшеевым, подозреваемым в каннибализме
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В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю Юга.ру сообщили, что супругам продлили арест до 13 июня.
Как сообщали Юга.ру, 11 сентября в Краснодаре нашли телефон с селфи, где 35-летний краснодарец фотографируется с отрубленной рукой и скальпом женщины. Владельца телефона задержали. Потом на территории военного авиационного училища в пакете и ведре обнаружили останки женщины. Возбудили уголовное дело по факту убийства. По подозрению в преступлении задержали мужчину и его супругу, ее заподозрили в подстрекательстве.
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