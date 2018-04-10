Галицкого снова выдвинули в наблюдательный совет ВТБ
Краснодарского бизнесмена Сергея Галицкого вновь выдвинули в наблюдательный совет ВТБ
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Галицкий входит в действующий состав набсовета. Также снова номинировали министра финансов России Антона Силуанова, исполнительного директора Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига, заведующего кафедрой финансов и кредита экономического факультета МГУ Сергея Дубинина, главу ВТБ Андрея Костина, зампреда ЦБ Владимира Чистюхина, вице-президента VINCI Ива Тибо Де Сильгу, исполнительного директора Государственного нефтяного фонда Азербайджана Шахмара Мовсумова.
Среди новых номинантов оказались замглавы Минэкономразвития Азер Талыбов, член консультационного совета акционеров ВТБ Игорь Репин и ректор Финансового университета при Правительстве РФ Мухадин Эскиндаров.
Планируется, что ВТБ проведет годовое собрание акционеров 23 мая в Санкт-Петербурге, сообщает «Интерфакс».
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Как сообщали Юга.ру, 16 февраля Сергей Галицкий продал акции и ушел из совета директоров «Магнита», но останется владельцем 3% акций. ВТБ купил 29,1% акций ретейлера за 138 млрд рублей и стал крупнейшим держателем акций ретейлера.
12 марта Федеральная антимонопольная служба одобрила продажу акций «Магнита» банку ВТБ.
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