Галицкого снова выдвинули в наблюдательный совет ВТБ

Краснодарского бизнесмена Сергея Галицкого вновь выдвинули в наблюдательный совет ВТБ

Галицкий входит в действующий состав набсовета. Также снова номинировали министра финансов России Антона Силуанова, исполнительного директора Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига, заведующего кафедрой финансов и кредита экономического факультета МГУ Сергея Дубинина, главу ВТБ Андрея Костина, зампреда ЦБ Владимира Чистюхина, вице-президента VINCI Ива Тибо Де Сильгу, исполнительного директора Государственного нефтяного фонда Азербайджана Шахмара Мовсумова.

Как сообщали Юга.ру, 16 февраля Сергей Галицкий продал акции и ушел из совета директоров «Магнита», но останется владельцем 3% акций. ВТБ купил 29,1% акций ретейлера за 138 млрд рублей и стал крупнейшим держателем акций ретейлера.

12 марта Федеральная антимонопольная служба одобрила продажу акций «Магнита» банку ВТБ.