ФАС одобрила продажу акций «Магнита» банку ВТБ

Краснодарский край, Вся Россия

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Об этом рассказал заместитель главы ФАС Андрей Кашеваров. ФАС одобрила покупку 29,1% акций «Магнита» у основателя ретейлера Сергея Галицкого.

«Выдали (разрешение на покупку 29,1% «Магнита») 7 марта», — цитирует Кашеварова RNS.

Как сообщали Юга.ру, 16 февраля Сергей Галицкий продал банковской группе ВТБ крупный пакет акций сети «Магнит» за 2,4 млрд долларов, покинул совет директоров компании и остался владельцем 3% акций. По словам бизнесмена, после ухода из «Магнита» он намерен сосредоточиться на футболе.

«Магнит» Сергей Галицкий
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