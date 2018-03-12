ФАС одобрила продажу акций «Магнита» банку ВТБ
Федеральная антимонопольная служба разрешила провести сделку между ВТБ и «Магнитом»
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Об этом рассказал заместитель главы ФАС Андрей Кашеваров. ФАС одобрила покупку 29,1% акций «Магнита» у основателя ретейлера Сергея Галицкого.
«Выдали (разрешение на покупку 29,1% «Магнита») 7 марта», — цитирует Кашеварова RNS.
Как сообщали Юга.ру, 16 февраля Сергей Галицкий продал банковской группе ВТБ крупный пакет акций сети «Магнит» за 2,4 млрд долларов, покинул совет директоров компании и остался владельцем 3% акций. По словам бизнесмена, после ухода из «Магнита» он намерен сосредоточиться на футболе.
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