ФАС одобрила продажу акций «Магнита» банку ВТБ

Федеральная антимонопольная служба разрешила провести сделку между ВТБ и «Магнитом»

Об этом рассказал заместитель главы ФАС Андрей Кашеваров. ФАС одобрила покупку 29,1% акций «Магнита» у основателя ретейлера Сергея Галицкого.

Как сообщали Юга.ру, 16 февраля Сергей Галицкий продал банковской группе ВТБ крупный пакет акций сети «Магнит» за 2,4 млрд долларов, покинул совет директоров компании и остался владельцем 3% акций. По словам бизнесмена, после ухода из «Магнита» он намерен сосредоточиться на футболе.