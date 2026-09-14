Где в Краснодаре 14 сентября отключат свет

Собрали для вас список адресов, по которым в Краснодаре 14 сентября произойдет плановое отключение электроэнергии

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«Электросети Кубани» опубликовали список адресов, где 14 сентября будут вестись плановые ремонтные работы, сопровождаемые отключением электропитания. Публикуем весь список в удобном формате.

Список адресов на отключение электроэнергии с 8:00 до 17:00 1-я Гвардейская ул. — на всем протяжении

1-го Мая ул., 97, 228, 230

4-я Линия ул., 5, 7, 9, 11, 13, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

Академика Королева ул., 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98

Анапская ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 21

Восточно-Кругликовская ул., 50, 52

Еловая ул., 4

Игнатова ул., 2, 2/1

Мачуги ул., 4, 6

Мускатная ул., 2

Окружная ул., 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97

Поморская ул., 14, 16, 18, 20, 22

Рязанская ул., 15, 17, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120

Славянская ул., 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40

Толстого ул., 38, 40, 42, 44, 48

Список адресов на отключение электроэнергии с 9:00 до 17:00 1-я Линия ПРК, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 231, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 245, 247, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 267, 269, 271

2-е Отделение ул., 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9

3-е Отделение ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Адыгейская Набережная, 188, 238, 240, 242

1-й Адыгейский пер., 2, 4, 6

Академика Губкина ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61

4-й Архангельский пр-д, 2, 4

Берлизова Александра ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62

Болотникова ул., 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49

Брестская ул., 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63

Виноградный пер., 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34

Вишневая ул. (2-е отделение СКЗНИИСиВ), 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102

Вологодская ул., 44, 45, 46

Воронежский бугор, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21

Выселковская ул., 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88

Геймановская ул., 30

Геодезическая ул., 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23

Головатого Володи ул., 315, 317

Есенина ул. (Индустриальный), 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55

Звездный пер., 3

Ивановская ул., 12, 14, 16, 18

2-я Инженерная ул., 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25

Исаева Александра ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6

Карасунская ул., 79, 83, 85

Колхозная ул., 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 26

Константиновский пер., 2, 3, 4, 5

Красная ул., 82, 84, 86, 154, 158, 158/1, 160

Красноармейская ул., 53, 55, 57, 59, 61, 63, 64, 64/1, 66, 131/1, 133, 135

Лучезарная ул., 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36

Малиновая ул. (2-е отделение СКЗНИИСиВ), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74

Мариупольская ул., 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37

Механическая ул., 5

МОПР ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17

Мурманская ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Мускатная ул., 3

Новосадовый пр-д, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Овощная ул. — на всем протяжении

Оренбургская ул., 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37

Осипенко Полины ул., 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53

Пионерская ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Приазовская ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34

Пригородная ул., 20, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 65/2, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103

Профсоюзная ул., 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Пшеничная ул. (Индустриальный), 30

Радищева ул., 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

Рязанская ул., 11, 13, 15

Садовая ул., 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193

Святоникольская ул., 54, 56, 58, 60, 62, 64

Северная ул., 354, 356, 358

Североморская ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Седина ул. (ОПХ КНИИСХ), 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 705, 770, 772..

Семигорская ул., 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24

Ткачева Вячеслава ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 68, 70, 72

Триумфальная ул., 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65

Украинская ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16

Уссурийская ул., 16, 18, 20, 22, 24

Фонталовская ул., 8

Хрустальная ул., 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37

Чапаева ул., 85, 87, 94

Яснополянская ул., 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 А также садовое товарищество завода им. Седина №13 (полностью)

Список адресов на отключение электроэнергии с 13:00 до 17:00 Воровского ул., 219, 221, 223

Гагарина ул., 89, 89/1, 97, 99, 103

Краснодарская ул., 30, 34

Трамвайная ул., 17А

Уточнить данные можно по телефону горячей линии АО «Электросети Кубани» — 8(800) 234-83-73.