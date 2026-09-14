Где в Краснодаре 14 сентября отключат свет

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Юлии Шафоростовой, Юга.ру
    © Фото Юлии Шафоростовой, Юга.ру

Собрали для вас список адресов, по которым в Краснодаре 14 сентября произойдет плановое отключение электроэнергии

Читайте также:

«Электросети Кубани» опубликовали список адресов, где 14 сентября будут вестись плановые ремонтные работы, сопровождаемые отключением электропитания. Публикуем весь список в удобном формате.

Список адресов на отключение электроэнергии с 8:00 до 17:00

1-я Гвардейская ул. — на всем протяжении
1-го Мая ул., 97, 228, 230
4-я Линия ул., 5, 7, 9, 11, 13, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
Академика Королева ул., 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98
Анапская ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 21
Восточно-Кругликовская ул., 50, 52
Еловая ул., 4
Игнатова ул., 2, 2/1
Мачуги ул., 4, 6
Мускатная ул., 2
Окружная ул., 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97
Поморская ул., 14, 16, 18, 20, 22
Рязанская ул., 15, 17, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120
Славянская ул., 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40
Толстого ул., 38, 40, 42, 44, 48

Список адресов на отключение электроэнергии с 9:00 до 17:00

1-я Линия ПРК, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 231, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 245, 247, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 267, 269, 271
2-е Отделение ул., 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9
3-е Отделение ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Адыгейская Набережная, 188, 238, 240, 242
1-й Адыгейский пер., 2, 4, 6
Академика Губкина ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61
4-й Архангельский пр-д, 2, 4
Берлизова Александра ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62
Болотникова ул., 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49
Брестская ул., 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63
Виноградный пер., 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34
Вишневая ул. (2-е отделение СКЗНИИСиВ), 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102
Вологодская ул., 44, 45, 46
Воронежский бугор, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21
Выселковская ул., 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88
Геймановская ул., 30
Геодезическая ул., 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23
Головатого Володи ул., 315, 317
Есенина ул. (Индустриальный), 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55
Звездный пер., 3
Ивановская ул., 12, 14, 16, 18
2-я Инженерная ул., 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25
Исаева Александра ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6
Карасунская ул., 79, 83, 85
Колхозная ул., 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 26
Константиновский пер., 2, 3, 4, 5
Красная ул., 82, 84, 86, 154, 158, 158/1, 160
Красноармейская ул., 53, 55, 57, 59, 61, 63, 64, 64/1, 66, 131/1, 133, 135
Лучезарная ул., 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36
Малиновая ул. (2-е отделение СКЗНИИСиВ), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74
Мариупольская ул., 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37
Механическая ул., 5
МОПР ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17
Мурманская ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Мускатная ул., 3
Новосадовый пр-д, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Овощная ул. — на всем протяжении
Оренбургская ул., 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37
Осипенко Полины ул., 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53
Пионерская ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Приазовская ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
Пригородная ул., 20, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 65/2, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103
Профсоюзная ул., 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Пшеничная ул. (Индустриальный), 30
Радищева ул., 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
Рязанская ул., 11, 13, 15
Садовая ул., 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193
Святоникольская ул., 54, 56, 58, 60, 62, 64
Северная ул., 354, 356, 358
Североморская ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Седина ул. (ОПХ КНИИСХ), 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 705, 770, 772..
Семигорская ул., 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24
Ткачева Вячеслава ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 68, 70, 72
Триумфальная ул., 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65
Украинская ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16
Уссурийская ул., 16, 18, 20, 22, 24
Фонталовская ул., 8
Хрустальная ул., 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37
Чапаева ул., 85, 87, 94
Яснополянская ул., 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38

А также садовое товарищество завода им. Седина №13 (полностью)

Список адресов на отключение электроэнергии с 13:00 до 17:00

Воровского ул., 219, 221, 223
Гагарина ул., 89, 89/1, 97, 99, 103
Краснодарская ул., 30, 34
Трамвайная ул., 17А

Уточнить данные можно по телефону горячей линии АО «Электросети Кубани» — 8(800) 234-83-73.

Ранее Юга.ру писали о том, что Роспотребнадзор признал незаконным отказ наливать бензин в канистры на заправках.

ЖКХ Капремонт Краснодар Энергетика

Новости

Где в Краснодаре 14 сентября отключат свет
Атака дронов на Сочи: пять пострадавших и разрушения жилых построек
Поезд Симферополь — Адлер начнет заезжать в Краснодар
Около 90 рейсов задерживается в аэропорту Сочи
Из-за пожара в Славянске-на-Кубани жителям порекомендовали реже выходить на улицу
В Славянске-на-Кубани после атаки БПЛА загорелось предприятие

Лента новостей

Роспотребнадзор признал незаконной третью смену в краснодарских школах № 62 и № 66
11 сентября, 18:04
Роспотребнадзор признал незаконной третью смену в краснодарских школах № 62 и № 66
В Краснодаре на День города выступит китайский оперный театр
Вчера, 10:48
В Краснодаре на День города выступит китайский оперный театр
Служить и не быть эгоистом
11 сентября, 11:43
Служить и не быть эгоистом
Как Медведев и Мединский переписали учебник по обществознанию под СВО и традиционные ценности

Реклама на сайте