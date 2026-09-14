Где в Краснодаре 14 сентября отключат свет
Собрали для вас список адресов, по которым в Краснодаре 14 сентября произойдет плановое отключение электроэнергии
«Электросети Кубани» опубликовали список адресов, где 14 сентября будут вестись плановые ремонтные работы, сопровождаемые отключением электропитания. Публикуем весь список в удобном формате.
1-я Гвардейская ул. — на всем протяжении
1-го Мая ул., 97, 228, 230
4-я Линия ул., 5, 7, 9, 11, 13, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
Академика Королева ул., 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98
Анапская ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 21
Восточно-Кругликовская ул., 50, 52
Еловая ул., 4
Игнатова ул., 2, 2/1
Мачуги ул., 4, 6
Мускатная ул., 2
Окружная ул., 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97
Поморская ул., 14, 16, 18, 20, 22
Рязанская ул., 15, 17, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120
Славянская ул., 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40
Толстого ул., 38, 40, 42, 44, 48
1-я Линия ПРК, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 231, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 245, 247, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 267, 269, 271
2-е Отделение ул., 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9
3-е Отделение ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Адыгейская Набережная, 188, 238, 240, 242
1-й Адыгейский пер., 2, 4, 6
Академика Губкина ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61
4-й Архангельский пр-д, 2, 4
Берлизова Александра ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62
Болотникова ул., 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49
Брестская ул., 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63
Виноградный пер., 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34
Вишневая ул. (2-е отделение СКЗНИИСиВ), 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102
Вологодская ул., 44, 45, 46
Воронежский бугор, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21
Выселковская ул., 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88
Геймановская ул., 30
Геодезическая ул., 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23
Головатого Володи ул., 315, 317
Есенина ул. (Индустриальный), 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55
Звездный пер., 3
Ивановская ул., 12, 14, 16, 18
2-я Инженерная ул., 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25
Исаева Александра ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6
Карасунская ул., 79, 83, 85
Колхозная ул., 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 26
Константиновский пер., 2, 3, 4, 5
Красная ул., 82, 84, 86, 154, 158, 158/1, 160
Красноармейская ул., 53, 55, 57, 59, 61, 63, 64, 64/1, 66, 131/1, 133, 135
Лучезарная ул., 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36
Малиновая ул. (2-е отделение СКЗНИИСиВ), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74
Мариупольская ул., 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37
Механическая ул., 5
МОПР ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17
Мурманская ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Мускатная ул., 3
Новосадовый пр-д, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Овощная ул. — на всем протяжении
Оренбургская ул., 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37
Осипенко Полины ул., 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53
Пионерская ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Приазовская ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
Пригородная ул., 20, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 65/2, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103
Профсоюзная ул., 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Пшеничная ул. (Индустриальный), 30
Радищева ул., 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
Рязанская ул., 11, 13, 15
Садовая ул., 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193
Святоникольская ул., 54, 56, 58, 60, 62, 64
Северная ул., 354, 356, 358
Североморская ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Седина ул. (ОПХ КНИИСХ), 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 705, 770, 772..
Семигорская ул., 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24
Ткачева Вячеслава ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 68, 70, 72
Триумфальная ул., 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65
Украинская ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16
Уссурийская ул., 16, 18, 20, 22, 24
Фонталовская ул., 8
Хрустальная ул., 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37
Чапаева ул., 85, 87, 94
Яснополянская ул., 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38
А также садовое товарищество завода им. Седина №13 (полностью)
Воровского ул., 219, 221, 223
Гагарина ул., 89, 89/1, 97, 99, 103
Краснодарская ул., 30, 34
Трамвайная ул., 17А
Уточнить данные можно по телефону горячей линии АО «Электросети Кубани» — 8(800) 234-83-73.
Ранее Юга.ру писали о том, что Роспотребнадзор признал незаконным отказ наливать бензин в канистры на заправках.