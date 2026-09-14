В начале недели на Кубань придут дожди: после жары до +33 градусов похолодает

Краснодарский край

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  • © Фото Александры Булавкиной, Юга.ру
    © Фото Александры Булавкиной, Юга.ру

Синоптики рассказали, какая погода будет в Краснодарском крае 14 и 15 сентября

Краснодарский ЦГМС сообщил, что в понедельник, 14 сентября, воздух в регионе прогреется до 28–33 °C (в горах — до 15–20 °C). Однако уже днем синоптики прогнозируют кратковременные дожди с грозами, а в отдельных районах — сильные осадки. Ветер усилится до 12–14 м/с.

Как пояснил ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус, вечернее ухудшение погоды начнется с западных районов края из-за смещения холодного атмосферного фронта.

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На Черноморском побережье днем и вечером ожидается небольшой дождь с грозой, ветер 12–14 м/с. Температура воздуха составит 24–29 °C.

В Краснодаре 14 сентября осадки пройдут только поздним вечером. Днем воздух прогреется до 27–29 °C при слабом ветре.

Во вторник, 15 сентября, в Краснодаре тоже возможны кратковременные дожди, а днем температура снизится до 23–25 °C (ночью — до 16–18 °C).

Как писали Юга.ру, август 2026 года стал самым теплым месяцем в истории наблюдений.

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В начале недели на Кубань придут дожди: после жары до +33 градусов похолодает

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