Ждать до трех суток. В аэропорту Сочи задерживаются более 140 рейсов

Краснодарский край

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  • Аэропорт в Сочи © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру
    Аэропорт в Сочи © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру

В аэропорту Сочи несколько раз вводили ограничения из-за атаки БПЛА. Многие пассажиры ждут вылета более двух суток

В течение 13 сентября в аэропорту Сочи несколько раз вводили ограничения на полеты из-за угрозы атаки беспилотников. Последний раз — в 22:30. После этого терминал не работал всю ночь — до 6:30 14 сентября. 

Из-за этого в расписании образовались корректировки. По данным онлайн-табло на 10:30, на вылет опаздывают 85 рейсов в Самару, Пермь, Уфу, Нижний Новгород, Москву, Тюмень, Омск, Кемерово, Оренбург и другие города России, а также за границу — в Стамбул, Тель-Авив, Батуми, Ереван, Тбилиси. Время задержек многих рейсов — более чем двое суток, а некоторые из них уже перенесли на утро 15 сентября. 

Атака дронов на Сочи 14 сентября:

На прилет опаздывают 60 рейсов из Самары, Перми, Уфы, Тюмени, Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Сыктывкара, Махачкалы и других городов, а также из-за рубежа — Тель-Авива, Тбилиси, Антальи, Батуми. Максимальное время задержки — около трех суток. Многим пассажирам придется ждать вылета до завтра — 15 сентября. Еще 16 рейсов были отменены, и восемь ушли на запасные аэродромы.

В пресс-службе аэропорта сообщили, что с момента снятия ограничений вылетели шесть судов, а всего за день обслужат 232 рейса на прилет и вылет. Пассажиров просят следить за обновлением информации. 

Как писали Юга.ру, в начале сентября стало известно, что авиабилеты из Сочи в среднем подешевели на 25% после завершения курортного сезона.

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