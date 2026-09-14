Ждать до трех суток. В аэропорту Сочи задерживаются более 140 рейсов

В аэропорту Сочи несколько раз вводили ограничения из-за атаки БПЛА. Многие пассажиры ждут вылета более двух суток

В течение 13 сентября в аэропорту Сочи несколько раз вводили ограничения на полеты из-за угрозы атаки беспилотников. Последний раз — в 22:30. После этого терминал не работал всю ночь — до 6:30 14 сентября.

Из-за этого в расписании образовались корректировки. По данным онлайн-табло на 10:30, на вылет опаздывают 85 рейсов в Самару, Пермь, Уфу, Нижний Новгород, Москву, Тюмень, Омск, Кемерово, Оренбург и другие города России, а также за границу — в Стамбул, Тель-Авив, Батуми, Ереван, Тбилиси. Время задержек многих рейсов — более чем двое суток, а некоторые из них уже перенесли на утро 15 сентября.