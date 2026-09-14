81 заправка и дизель почти везде: топливная карта Краснодара на 14 сентября

14 сентября Муниципальный центр управления Краснодара сообщил , что в городе работает 81 заправка. Еще 25 АЗС временно приостановила отпуск топлива, а 9 объектов закрыты на ремонт или ребрендинг. В наличии:

Сеть «Роснефть» представлена на трассе Краснодар–Кропоткин рядом с хутором Ленина, а также на улицах Московской, Котовского, Ростовском шоссе, Лукьяненко, Захарова, Дзержинского, возле станицы Елизаветинской, на Вишняковой, Кубанской Набережной и Крупской. «Лукойл» работает на Тургенева, проспекте Чекистов, Старокубанской, Автолюбителей, Уральской, Крылатой, Восточно-Кругликовской, Дзержинского, Российской, в Мирном проезде, на Тополиной, Западном обходе, Ростовском шоссе и Коммунаров.

Станции «Газпром» расположены на Мачуги, Дзержинского, Красных Партизан, Российской и Ейском шоссе. АЗС «Газпромнефть» работают на Селезнева, Уральской, трассе Краснодар–Кропоткин в обоих направлениях возле хутора Ленина, Кирилла Россинского, Евдокимовской, 1-ой Дорожной, Калинина, Западном обходе, Восточно-Кругликовской, Евдокии Сокол, Переходной, Суворова и Ялтинской.

Заправки Rusoil ждут автомобилистов на Дальней, Бабушкина, Уральской, Ростовском шоссе, Дзержинского и Пластунской. «Татнефть» представлена на Ростовском шоссе, VP — возле поселка Индустриального. «СитиОйл» работает на Мачуги и Ростовском шоссе, Teboil — на Московской, Российской, Красных Партизан и Новороссийской. Сеть «Уфимнефть» охватывает Дзержинского, Солнечную, Ростовское шоссе и Восточный обход, Atan — 1-ю Дорожную, хутор Ленина и Красных Партизан.

Кроме того, топливо отпускают «КТК» на Александра Покрышкина, «Ирбис» на Степана Разина, PNB на Шевченко и Монтажников, «Сивнефть» на Уральской, «ЮНК» на Российской, «Партнер» на Уральской, «ОПТИ» на Красных Партизан, Petrol на 70-летия Октября и «Юпитер К» на Первомайской.

На части заправок владельцы ввели ограничения: топливо заливают исключительно в баки автомобилей. Однако Роспотребнадзор признал незаконным отказ АЗС продавать бензин в канистры.