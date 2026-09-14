Атака дронов на Сочи: пять пострадавших и разрушения жилых построек

Краснодарский край

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  • © Изображение сгенерировано нейросетью Sora
    © Изображение сгенерировано нейросетью Sora

В Сочи при падении обломков БПЛА пострадали пять человек, включая ребенка

14 сентября оперативный штаб Краснодарского кра сообщил, что Сочи подвегся атаке БПЛА. Угрозу объявили в 02:13, а сняли только в 06:02.

В результате падения обломков пострадали пять человек, среди которых один ребёнок. Одному раненому потребовалась госпитализация, остальным медицинскую помощь оказали амбулаторно.

«Мы что, виноваты, что упал дрон?»:

Повреждения получили три частных жилых дома. Кроме того, фрагменты сбитых дронов обнаружили в районе нежилого здания и вблизи тоннеля.

На всех местах работают оперативные и специальные службы, которые занимаются оценкой последствий и устранением угроз.

Как писали Юга.ру, 13 сентября в Славянске-на-Кубани после атаки БПЛА загорелось предприятие.

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