Атака дронов на Сочи: пять пострадавших и разрушения жилых построек

В Сочи при падении обломков БПЛА пострадали пять человек, включая ребенка

14 сентября оперативный штаб Краснодарского кра сообщил, что Сочи подвегся атаке БПЛА. Угрозу объявили в 02:13, а сняли только в 06:02. В результате падения обломков пострадали пять человек, среди которых один ребёнок. Одному раненому потребовалась госпитализация, остальным медицинскую помощь оказали амбулаторно.

«Мы что, виноваты, что упал дрон?»: МЧС Ростовской области оштрафовало фермера за пожар в поле от упавшего беспилотника

Повреждения получили три частных жилых дома. Кроме того, фрагменты сбитых дронов обнаружили в районе нежилого здания и вблизи тоннеля. На всех местах работают оперативные и специальные службы, которые занимаются оценкой последствий и устранением угроз.