Главным тренером молодежки ФК «Краснодар» стал Игорь Пикущак

Новым главным тренером молодежной команды футбольного клуба «Краснодар» назначили Игоря Пикущака

Первый матч в новом качестве тренер проведет 7 апреля в Санкт-Петербурге. Там молодежный состав горожан сразится с «Зенитом», сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

Игорь Пикущак родился в 1983 году в Тирасполе. Экс-форвард сборной Молдавии и ФК «Краснодар» завершил карьеру игрока в 2016 году. В системе клуба Пикущак работает с 2017 года.

Как сообщали Юга.ру, 2 апреля «Краснодар» объявил об отставке Игоря Шалимова с поста главного тренера. Он сменил на этом посту Олега Кононова в октябре 2016 года. Под его руководством «Краснодар» провел 66 официальных матчей, 30 из них завершились победой, 19 — вничью и 17 — поражением.

В сезоне-2017/18 РФПЛ за шесть туров до конца игрового года черно-зеленые опустились на пятое место, в 24-м туре сыграв вничью с аутсайдером чемпионата махачкалинским «Анжи».

Президент ФК «Краснодар» Сергей Галицкий объявил о том, что клуб в следующем сезоне возглавит тренер молодежной команды Мурад Мусаев. однако так как у Мусаева пока что нет соответствующей квалификации, официально пост главного тренера будет занимать назначенный на эту должность в качестве исполняющего обязанности Олег Фоменко.