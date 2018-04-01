Футболисты «Краснодара» дома сыграли вничью с «Анжи» из Дагестана

Дагестан, Краснодарский край

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Футбольный клуб «Краснодар» 1 апреля на домашнем поле сыграл вничью с дагестанским «Анжи»

Матч состоялся в рамках24-го тура чемпионата России по футболу.

Счет открыли хозяева на 33-й минуте первого тайма. Отличился Виктор Классон. На последней добавочной минуте гол забил Олег Данченко. Итог игры — 1:1.

Следующий матч горожане проведут 7 апреля на выезде. Они сыграют в Санкт-Петербурге против «Зенита».

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