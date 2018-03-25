Основа ФК «Краснодар» по пенальти обыграла свою молодежку в товарищеском матче

Основной состав футбольного клуба «Краснодар» 25 марта провел с молодежной командой товарищеский матч за Кубок Waff!

Игра состоялась на главной арене «быков» и завершилась победой основы.

На 75-й минуте Юрий Газинский забил первый гол встречи. На 91-й минуте Арутюн Григорян сравнял счет 1:1. Исход поединка решила серия пенальти, в которой команда Игоря Шалимова выиграла со счетом 5:4.

На стадион пришли 17 тыс. 333 болельщика.

В матче не принял участие нападающий основы Федор Смолов, 23 марта сыгравший с национальной командой в контрольном матче против сборной Бразилии и продолжает готовиться к товарищеской встрече с Францией, которая состоится 27 марта в Санкт-Петербурге.