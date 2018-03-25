Основа ФК «Краснодар» по пенальти обыграла свою молодежку в товарищеском матче
Основной состав футбольного клуба «Краснодар» 25 марта провел с молодежной командой товарищеский матч за Кубок Waff!
Игра состоялась на главной арене «быков» и завершилась победой основы.
На 75-й минуте Юрий Газинский забил первый гол встречи. На 91-й минуте Арутюн Григорян сравнял счет 1:1. Исход поединка решила серия пенальти, в которой команда Игоря Шалимова выиграла со счетом 5:4.
На стадион пришли 17 тыс. 333 болельщика.
В матче не принял участие нападающий основы Федор Смолов, 23 марта сыгравший с национальной командой в контрольном матче против сборной Бразилии и продолжает готовиться к товарищеской встрече с Францией, которая состоится 27 марта в Санкт-Петербурге.
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Кроме того, накануне Виктор Классон и Андреас Гранквист выступили со сборной Швеции против команды Чили. Нападающий черно-зеленых Андрей Иван с молодежной сборной Румынии провел матч против англичан, сообщается на сайте «Краснодара».
Следующий официальный матч «быки» проведут 1 апреля на своем стадионе против махачкалинского «Анжи».
Как сообщали Юга.ру, 7 февраля молодежка «Краснодара» провела матч раунда плей-офф Юношеской лиги УЕФА (U-19) с мадридским «Реалом». Игра прошла на главной арене горожан при аншлаге — на трибунах собралось 32,5 тыс. болельщиков.
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