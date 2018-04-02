И.о. главного тренера ФК «Краснодар» станет Олег Фоменко

Краснодарский край

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После отставки Игоря Шалимова исполнять обязанности главного тренера футбольного клуба «Краснодар» будет Олег Фоменко

Об этом сообщает sport24.ru. Информацию о назначении Фоменко порталу Юга.ру подтвердил собственный источник.

Как сообщали Юга.ру, 2 апреля «Краснодар» объявил об отставке Игоря Шалимова с поста главного тренера.

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Олег Фоменко вошел в тренерский штаб «быков» в 2009 году. В 2013-м специалист уже исполнял обязанности главного тренера после ухода Славолюба Муслина. В последнее время Фоменко занимал должность старшего тренера основы «Краснодара».

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