ФК «Краснодар» уволил Игоря Шалимова

Руководство футбольного клуба «Краснодар» 2 апреля приняло решение об отставке Игоря Шалимова с поста главного тренера

Об этом сообщается на официальном сайте черно-зеленых. Новый наставник «Краснодара» будет представлен в ближайшие дни.

Как сообщали Юга.ру, в октябре 2016 года Игорь Шалимов сменил Олега Кононова на посту главного тренера «быков». Контракт с российским специалистом был рассчитан на три года.

Под его руководством «Краснодар» провел 66 официальных матчей, 30 из них завершились победой, 19 — вничью и 17 — поражением.

В сезоне-2017/18 РФПЛ за шесть туров до конца игрового года черно-зеленые опустились на пятое место, в 24-м туре сыграв вничью с аутсайдером чемпионата махачкалиснким «Анжи».

Напомним, в конце прошлого сезона чемпионата России в СМИ распространилась информация о возможной отставке Игоря Шалимова, после того как «быки» практически потеряли шансы на выход в зону еврокубков и поднялись на четвертое место в премьер-лиге благодаря поражению «Ростова» от «Оренбурга». Тогда гендиректор клуба Владимир Хашиг заявил, что Шалимов останется на посту наставника команды.