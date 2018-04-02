ФК «Краснодар» уволил Игоря Шалимова
Руководство футбольного клуба «Краснодар» 2 апреля приняло решение об отставке Игоря Шалимова с поста главного тренера
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Об этом сообщается на официальном сайте черно-зеленых. Новый наставник «Краснодара» будет представлен в ближайшие дни.
Как сообщали Юга.ру, в октябре 2016 года Игорь Шалимов сменил Олега Кононова на посту главного тренера «быков». Контракт с российским специалистом был рассчитан на три года.
Под его руководством «Краснодар» провел 66 официальных матчей, 30 из них завершились победой, 19 — вничью и 17 — поражением.
В сезоне-2017/18 РФПЛ за шесть туров до конца игрового года черно-зеленые опустились на пятое место, в 24-м туре сыграв вничью с аутсайдером чемпионата махачкалиснким «Анжи».
Напомним, в конце прошлого сезона чемпионата России в СМИ распространилась информация о возможной отставке Игоря Шалимова, после того как «быки» практически потеряли шансы на выход в зону еврокубков и поднялись на четвертое место в премьер-лиге благодаря поражению «Ростова» от «Оренбурга». Тогда гендиректор клуба Владимир Хашиг заявил, что Шалимов останется на посту наставника команды.
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В сезоне-2016/17 «Краснодар» дошел до 1/8 финала Лиги Европы. В этом сезоне команда вылетела из евротурнира на стадии плей-офф. В розыгрыше Кубка России прошлого сезона горожане выбыли, уступив «Уралу» в 1/4 финала. В этом игровом году команда покинула розыгрыш турнира на стадии 1/16 финала, проиграв «Томи».
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