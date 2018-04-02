Россияне перевели на счет Красного Креста для пострадавших в Кемерове более 103 млн рублей

На счет кемеровского отделения Российского Красного Креста перевели более 103 млн рублей в помощь пострадавшим при пожаре в торговом центре

«Мне недавно принесли цифры. Сумма пожертвований составляет 103 млн 76 тыс. 404 рубля. 91 копеек»,— раскказала «Коммерсанту» руководитель кемеровского отделения Российского Красного Креста Елена Малахова.

По ее словам, деньги продолжают поступать. Махалова отметила, что в ближайшие два дня будет готова программа по оказанию помощи пострадавшим, а к следующей неделе ее утвердят.

Она добавила, что одним из мероприятий станет обучающий семинар для психологов соцслужб по длительной работе с пострадавшими и семьями погибших.