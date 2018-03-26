Российский Красный Крест объявил сбор денег пострадавшим во время пожара в кемеровском ТЦ
Кемеровское региональное отделение Российского Красного Креста объявило сбор средств для пострадавших при пожаре ТЦ «Зимняя вишня»
Перечислить деньги можно по банковским реквизитам:
Кемеровское региональное отделение
общероссийской общественной организации
«Российский Красный Крест»
ИНН/КПП 4207013405/420501001
Отделение № 8615 Сбербанка России г. Кемерово
Расчетный счет 40703810426020100054
Кор.счет 30101810200000000612
БИК 043207612
Назначение платежа: оказание помощи пострадавшим при пожаре.
Также денежную помощь принимают онлайн на сайте Кемеровского регионального отделения РКК. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону (3842) 75-04-76.
Как сообщали Юга.ру, пожар в кемеровском торговом центре начался 25 марта в детской комнате. Погибли более 50 человек, еще 16 считаются пропавшими без вести. Возбуждено уголовное дело.
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