Российский Красный Крест объявил сбор денег пострадавшим во время пожара в кемеровском ТЦ

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Кемеровское региональное отделение Российского Красного Креста объявило сбор средств для пострадавших при пожаре ТЦ «Зимняя вишня»

Перечислить деньги можно по банковским реквизитам:

Кемеровское региональное отделение
общероссийской общественной организации
«Российский Красный Крест»
ИНН/КПП  4207013405/420501001
Отделение № 8615 Сбербанка России г. Кемерово
Расчетный счет 40703810426020100054
Кор.счет 30101810200000000612
БИК 043207612
Назначение платежа: оказание помощи пострадавшим при пожаре.

Также денежную помощь принимают онлайн на сайте Кемеровского регионального отделения РКК. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону (3842) 75-04-76.

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