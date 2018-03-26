Российский Красный Крест объявил сбор денег пострадавшим во время пожара в кемеровском ТЦ

Кемеровское региональное отделение Российского Красного Креста объявило сбор средств для пострадавших при пожаре ТЦ «Зимняя вишня»

Также денежную помощь принимают онлайн на сайте Кемеровского регионального отделения РКК. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону (3842) 75-04-76.

Как сообщали Юга.ру, пожар в кемеровском торговом центре начался 25 марта в детской комнате. Погибли более 50 человек, еще 16 считаются пропавшими без вести. Возбуждено уголовное дело.