Роскомнадзор открестился от проблем с Telegram

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Роскомнадзор прокомментировал перебои в работе мессенджера Telegram

«Пользователи сегодня жалуются на сбой работы Telegram. По данным СМИ, больше всего жалоб поступает из России, Италии, Испании, Франции, Великобритании, Украины и Казахстана. Если вам не терпится заподозрить во всем РКН, знайте — мы тут ни при чем», — написал регулятор в своем твиттере.

Основатель и руководитель Telegram Павел Дуров сообщил, что команда мессенджера работает над устранением проблемы. По его словам, это во многом зависит от компании, которая обеспечивает дата-центр электроэнергией, сообщает РБК.

Как сообщали Юга.ру, утром 29 марта произошел сбой в работе мессенджера Telegram по всему миру. Разработчики пообещали в ближайшее время восстановить работу сервиса.

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