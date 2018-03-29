Роскомнадзор открестился от проблем с Telegram

Роскомнадзор прокомментировал перебои в работе мессенджера Telegram

«Пользователи сегодня жалуются на сбой работы Telegram. По данным СМИ, больше всего жалоб поступает из России, Италии, Испании, Франции, Великобритании, Украины и Казахстана. Если вам не терпится заподозрить во всем РКН, знайте — мы тут ни при чем», — написал регулятор в своем твиттере.