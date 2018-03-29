В работе Telegram произошел сбой
Утром 29 марта произошел сбой в работе мессенджера Telegram по всему миру
Сбой произошел после 11:00.
По данным сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, проблемы наблюдаются по всему миру. Больше всего с проблемами столкнулись пользователи в России, Италии, Испании, Франции, Великобритании, Украине, Казахстане, США, Малайзии, Индии и Бразилии. Наибольшее число обращений о некорректной работе Telegram поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Киева и Минска, передает «Коммерсантъ».
В результате сбоя возникли проблемы с подключением к мессенджеру и отправкой сообщений.
Представители Telegram в своем аккаунте в Twitter признали наличие проблем у пользователей Европы, Ближнего Востока и стран СНГ. Разработчики пообещали в ближайшее время восстановить работу сервиса.
Our users in Europe, Middle East and the CIS countries are experiencing connection issues at the moment. We are looking into the issue and hope to bring you back online soon.— Telegram Messenger (@telegram) March 29, 2018
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