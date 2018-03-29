В работе Telegram произошел сбой

Утром 29 марта произошел сбой в работе мессенджера Telegram по всему миру

Сбой произошел после 11:00.

По данным сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, проблемы наблюдаются по всему миру. Больше всего с проблемами столкнулись пользователи в России, Италии, Испании, Франции, Великобритании, Украине, Казахстане, США, Малайзии, Индии и Бразилии. Наибольшее число обращений о некорректной работе Telegram поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Киева и Минска, передает «Коммерсантъ».

В результате сбоя возникли проблемы с подключением к мессенджеру и отправкой сообщений.

Представители Telegram в своем аккаунте в Twitter признали наличие проблем у пользователей Европы, Ближнего Востока и стран СНГ. Разработчики пообещали в ближайшее время восстановить работу сервиса.