Перебои в Telegram возникли из-за нехватки электроэнергии
Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что сбой мессенджера произошел из-за отсутствии электричества, которое перестало подаваться к серверам компании
Об этом он написал в твиттере. Сбой произошел после 11:00, возобновил работу мессенджер около 14:20.
«Отключение питания в серверном кластере Telegram вызывает проблемы в Европе. Мы работаем над тем, чтобы исправить это с нашей стороны, но многое зависит от того, когда компания — провайдер услуг приведет оборудование в порядок», — заявил Дуров.
Позже он заявил, что инженеры дата-центра сообщили о скором решении проблемы.
По оценке Дурова, в России к сентябрю 2017 года Telegram использовали около 10 млн человек. В марте 2018 года Telegram достиг отметки в 200 млн активных пользователей в месяц по всему миру.
Согласно информации AppAnnie, в 2017 году Telegram занял 13-е место среди мобильных приложений по числу загрузок российскими пользователями, пишет «Коммерсантъ».
Как сообщали Юга.ру, утром 29 марта произошел сбой в работе мессенджера Telegram по всему миру. Разработчики пообещали в ближайшее время восстановить работу сервиса. В Роскомнадзоре заявили, что ведомство не имеет отношения к перебоям в работе мессенджера Telegram.
Power outage at a @telegram server cluster causing issues in Europe. Working to fix it from our side, but a lot depends on when the datacenter provider puts the power equipment in order.— Pavel Durov (@durov) March 29, 2018
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