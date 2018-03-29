Перебои в Telegram возникли из-за нехватки электроэнергии

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что сбой мессенджера произошел из-за отсутствии электричества, которое перестало подаваться к серверам компании

Об этом он написал в твиттере. Сбой произошел после 11:00, возобновил работу мессенджер около 14:20.

«Отключение питания в серверном кластере Telegram вызывает проблемы в Европе. Мы работаем над тем, чтобы исправить это с нашей стороны, но многое зависит от того, когда компания — провайдер услуг приведет оборудование в порядок», — заявил Дуров.

Позже он заявил, что инженеры дата-центра сообщили о скором решении проблемы.

По оценке Дурова, в России к сентябрю 2017 года Telegram использовали около 10 млн человек. В марте 2018 года Telegram достиг отметки в 200 млн активных пользователей в месяц по всему миру.

Согласно информации AppAnnie, в 2017 году Telegram занял 13-е место среди мобильных приложений по числу загрузок российскими пользователями, пишет «Коммерсантъ».