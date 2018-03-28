Охранник кемеровского ТЦ не признал вину из-за невключенной пожарной сигнализации
Охранник кемеровского ТРЦ «Зимняя вишня» Сергей Антюшин отрицает свою вину в том, что он не включил сигнализацию во время пожара
«Виновным себя я, конечно, не считаю. Это трагедия, я себе места не нахожу. Сигнализация ранее была неисправна, я 19 марта писал рапорт об этом руководству ТРЦ, технический директор был в курсе», — цитирует охранника «Интерфакс».
Он сказал, что во время пожара звонил в службу спасения и своему начальству.
Как сообщали Юга.ру, о неисправной сигнализации ранее сообщал глава СК РФ Александр Бастрыкин. По его словам, работники «Зимней вишни», которые должны были отвечать за безопасность, за организацию эвакуации, первыми разбежались, когда начался пожар.
Кемеровское региональное отделение Российского Красного Креста объявило сбор средств для пострадавших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».
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