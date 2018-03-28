Охранник кемеровского ТЦ не признал вину из-за невключенной пожарной сигнализации

Охранник кемеровского ТРЦ «Зимняя вишня» Сергей Антюшин отрицает свою вину в том, что он не включил сигнализацию во время пожара

«Виновным себя я, конечно, не считаю. Это трагедия, я себе места не нахожу. Сигнализация ранее была неисправна, я 19 марта писал рапорт об этом руководству ТРЦ, технический директор был в курсе», — цитирует охранника «Интерфакс».

Он сказал, что во время пожара звонил в службу спасения и своему начальству.