Следователи считают короткое замыкание основной причиной пожара в кемеровском ТЦ

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин назвал приоритетную версию причины пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове

«Либо это самовозгорание электрики, которую замкнуло, либо это версия, в которую мы меньше верим, — применение открытого огня», — сказал Бастрыкин.

Он отметил, что окончательный ответ о причине пожара даст экспертиза, сообщает ТАСС.

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Как сообщали Юга.ру, ранее Бастрыкин рассказал, что в торговом центре с 19 марта не работала пожарная сигнализация, однако никто ничего не предпринимал по этому поводу.

Александр Бастрыкин Пожары Следственный комитет

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