Следователи считают короткое замыкание основной причиной пожара в кемеровском ТЦ
Глава СК РФ Александр Бастрыкин назвал приоритетную версию причины пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
«Либо это самовозгорание электрики, которую замкнуло, либо это версия, в которую мы меньше верим, — применение открытого огня», — сказал Бастрыкин.
Он отметил, что окончательный ответ о причине пожара даст экспертиза, сообщает ТАСС.
Читайте также:
Как сообщали Юга.ру, ранее Бастрыкин рассказал, что в торговом центре с 19 марта не работала пожарная сигнализация, однако никто ничего не предпринимал по этому поводу.
Все материалы по теме:
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.