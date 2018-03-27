Следователи считают короткое замыкание основной причиной пожара в кемеровском ТЦ

Глава СК РФ Александр Бастрыкин назвал приоритетную версию причины пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове

«Либо это самовозгорание электрики, которую замкнуло, либо это версия, в которую мы меньше верим, — применение открытого огня», — сказал Бастрыкин.

Он отметил, что окончательный ответ о причине пожара даст экспертиза, сообщает ТАСС.