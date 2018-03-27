В России объявили национальный траур по погибшим при пожаре в Кемерове
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении траура в связи с пожаром в торговом центре в Кемерове
По данным пресс-службы Кремля, президент сегодня подписал указ об объявлении траура 28 марта, сообщает РИА «Новости».
Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», который начался 25 марта, унес жизни более 60 человек, среди них 41 ребенок. Главное о происходящем после этого читайте в нашем сводном материале.
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