В России объявили национальный траур по погибшим при пожаре в Кемерове

Вся Россия

Распечатать

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении траура в связи с пожаром в торговом центре в Кемерове

По данным пресс-службы Кремля, президент сегодня подписал указ об объявлении траура 28 марта, сообщает РИА «Новости».

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», который начался 25 марта, унес жизни более 60 человек, среди них 41 ребенок. Главное о происходящем после этого читайте в нашем сводном материале.

Владимир Путин Пожары

Все материалы по теме:

Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

Глава СПЧ Михаил Федотов: Не нужно назначать виноватых в трагедии в Кемерове
Власти Кемерово опубликовали список погибших и пропавших без вести при пожаре в ТЦ
Конституционный суд потребовал ввести компенсацию из-за отмены маткапитала в Ставропольском крае
Власти Сочи пристыдили школьника, избившего охранника
На Ставрополье мальчик погиб при пожаре, который устроила его сестра
Жительница Ростовской области добилась компенсации за падение на скользкой улице

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале