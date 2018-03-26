Торговые центры и кинотеатры в Ростове проверят после пожара в Кемерове

Ростовская область

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В Ростовской области проверят 54 крупных ТРЦ и 36 кинотеатров после пожара в торговом центре в Кемерове

«По поручению губернатора Василия Голубева в Ростовской области будет организована повсеместная проверка пожарной безопасности в торговых центрах, кинотеатрах, других местах массового скопления людей», — рассказали в пресс-службе губернатора.

Как сообщали Юга.ру, пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» начался 25 марта в детской комнате. Возбуждено уголовное дело, в рамках расследования уже допросили четырех человек. По данным главы МЧС Владимира Пучкова, при пожаре погибли 64 человека.

Пожары Ростов-на-Дону
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