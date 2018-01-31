Смолов решил не покидать ФК «Краснодар» до конца сезона
Нападающий ФК «Краснодар» и сборной России Федор Смолов заявил о решении не уходить из клуба в нынешнее трансферное окно
Заявление футболиста по этому поводу опубликовано на сайте краснодарского клуба.
«Во-первых, это было бы не совсем правильным по отношению к моему нынешнему клубу — у нас всего одно очко отставания в борьбе за место в Лиге чемпионов. Во-вторых, я провел в Краснодаре два с половиной отличных года, и считаю, что клуб вправе получить достойную компенсацию за мой переход, особенно если речь идет о конкурентах. Когда я понял, что этого может не произойти, то попросил руководство и агентов прекратить любые переговоры на эту тему», — говорится в заявлении.
При этом, по словам Смолова, главным мотивом отказа от перехода было то, что он мог бы помешать ему реализовать мечту — попробовать себя в одном из сильных европейских чемпионатов.
«Этой зимой велось много переговоров, но так и не поступило предложения, которое было бы приемлемым для клуба и меня», — добавил футболист.
«Я продолжу трудиться и играть в "Краснодаре", чтобы помочь команде добиться результата и хорошо подготовиться к чемпионату мира, а летом буду ждать предложения, которое устроит "Краснодар" и будет соответствовать моим целям», — заключил он.
Читайте также:
Ранее СМИ сообщали об интересе к Смолову со стороны испанского «Реала», немецкой «Боруссии», английских «Вест Хэма» и «Суонси». Ранее стало известно, что в «Суонси», который предлагал за Смолов 15 млн фунтов стерлингов, он отказался переходить.
Как сообщали Юга.ру, Смолов подписал четырехлетний контракт с «Краснодаром» летом 2015 года. В договоре прописана сумма отступных — 30 млн евро.
В сезоне-2017/18 форвард выступил с «Краснодаром» в 15 играх и забил 10 голов, со сборной России провел в 2017 году девять матчей, в которых забил пять мячей. Два года подряд он становился лучшим бомбардиром чемпионата России.
������ Ð¤Ð¾Ñ€Ð²Ð°Ñ€Ð´ "Ð³Ð¾Ñ€Ð¾Ð¶Ð°Ð½" Ð¤ÐµÐ´Ð¾Ñ€ Ð¡Ð¼Ð¾Ð»Ð¾Ð² Ð·Ð°ÑÐ²Ð¸Ð» Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¾Ð´Ð¾Ð»Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ð¸ ÑÐ²Ð¾ÐµÐ¹ ÐºÐ°Ñ€ÑŒÐµÑ€Ñ‹ Ð² "ÐšÑ€Ð°ÑÐ½Ð¾Ð´Ð°Ñ€Ðµ"!— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) January 31, 2018
ÐŸÐ¾Ð´Ñ€Ð¾Ð±Ð½Ð¾ÑÑ‚Ð¸ ��https://t.co/luBe8CNY3E
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.