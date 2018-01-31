Смолов решил не покидать ФК «Краснодар» до конца сезона

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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Нападающий ФК «Краснодар» и сборной России Федор Смолов заявил о решении не уходить из клуба в нынешнее трансферное окно

Заявление футболиста по этому поводу опубликовано на сайте краснодарского клуба.

«Во-первых, это было бы не совсем правильным по отношению к моему нынешнему клубу — у нас всего одно очко отставания в борьбе за место в Лиге чемпионов. Во-вторых, я провел в Краснодаре два с половиной отличных года, и считаю, что клуб вправе получить достойную компенсацию за мой переход, особенно если речь идет о конкурентах. Когда я понял, что этого может не произойти, то попросил руководство и агентов прекратить любые переговоры на эту тему», — говорится в заявлении.

При этом, по словам Смолова, главным мотивом отказа от перехода было то, что он мог бы помешать ему реализовать мечту — попробовать себя в одном из сильных европейских чемпионатов.

«Этой зимой велось много переговоров, но так и не поступило предложения, которое было бы приемлемым для клуба и меня», — добавил футболист.

«Я продолжу трудиться и играть в "Краснодаре", чтобы помочь команде добиться результата и хорошо подготовиться к чемпионату мира, а летом буду ждать предложения, которое устроит "Краснодар" и будет соответствовать моим целям», — заключил он.

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Ранее СМИ сообщали об интересе к Смолову со стороны испанского «Реала», немецкой «Боруссии», английских «Вест Хэма» и «Суонси». Ранее стало известно, что в «Суонси», который предлагал за Смолов 15 млн фунтов стерлингов, он отказался переходить.

Как сообщали Юга.ру, Смолов подписал четырехлетний контракт с «Краснодаром» летом 2015 года. В договоре прописана сумма отступных — 30 млн евро.

В сезоне-2017/18 форвард выступил с «Краснодаром» в 15 играх и забил 10 голов, со сборной России провел в 2017 году девять матчей, в которых забил пять мячей. Два года подряд он становился лучшим бомбардиром чемпионата России.

Федор Смолов ФК «Краснодар» Футбол
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