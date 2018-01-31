Смолов решил не покидать ФК «Краснодар» до конца сезона

Нападающий ФК «Краснодар» и сборной России Федор Смолов заявил о решении не уходить из клуба в нынешнее трансферное окно

Заявление футболиста по этому поводу опубликовано на сайте краснодарского клуба.

«Во-первых, это было бы не совсем правильным по отношению к моему нынешнему клубу — у нас всего одно очко отставания в борьбе за место в Лиге чемпионов. Во-вторых, я провел в Краснодаре два с половиной отличных года, и считаю, что клуб вправе получить достойную компенсацию за мой переход, особенно если речь идет о конкурентах. Когда я понял, что этого может не произойти, то попросил руководство и агентов прекратить любые переговоры на эту тему», — говорится в заявлении.

При этом, по словам Смолова, главным мотивом отказа от перехода было то, что он мог бы помешать ему реализовать мечту — попробовать себя в одном из сильных европейских чемпионатов.

«Этой зимой велось много переговоров, но так и не поступило предложения, которое было бы приемлемым для клуба и меня», — добавил футболист.

«Я продолжу трудиться и играть в "Краснодаре", чтобы помочь команде добиться результата и хорошо подготовиться к чемпионату мира, а летом буду ждать предложения, которое устроит "Краснодар" и будет соответствовать моим целям», — заключил он.