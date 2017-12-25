Форвард «Краснодара» Смолов попал в топ-100 лучших футболистов года по версии Marca

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Нападающий футбольного клуба «Краснодар» и сборной России Федор Смолов попал в топ-100 лучших футболистов 2017 года по версии испанской спортивной газеты

В рейтинг включили спортсменов, ставших открытием футбольного сезона, оставивших яркий след в уходящем году или добились чего-то значимого.

Изначально Marca опубликовала на своем сайте имена только 40 футболистов, занявших места с 61 по 100. Федор Смолов занял 97-е место и оказался единственным россиянином в этом списке, передает RT.

«Краснодарский "танк" провел 12 месяцев, безостановочно забивая голы, что он и показал в товарищеском матче против сборной Испании, где оформил дубль», — цитирует ТАСС газету.

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В этом году Смолов провел со сборной России девять матчей, в которых забил пять мячей: в товарищеских матчах со сборными ВенгрииЮжной Кореи и Испании, а также в рамках Кубка конфедераций в поединке со сборной Новой Зеландии.

В сезоне-2017/18 форвард выступил с «Краснодаром» в 15 играх и забил 10 голов. Два года подряд он становился лучшим бомбардиром чемпионата России.

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