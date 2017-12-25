Форвард «Краснодара» Смолов попал в топ-100 лучших футболистов года по версии Marca

Нападающий футбольного клуба «Краснодар» и сборной России Федор Смолов попал в топ-100 лучших футболистов 2017 года по версии испанской спортивной газеты

В рейтинг включили спортсменов, ставших открытием футбольного сезона, оставивших яркий след в уходящем году или добились чего-то значимого.

Изначально Marca опубликовала на своем сайте имена только 40 футболистов, занявших места с 61 по 100. Федор Смолов занял 97-е место и оказался единственным россиянином в этом списке, передает RT.

«Краснодарский "танк" провел 12 месяцев, безостановочно забивая голы, что он и показал в товарищеском матче против сборной Испании, где оформил дубль», — цитирует ТАСС газету.