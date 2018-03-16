«Три-З» подарит коррекцию зрения искателям ошибок в рамках проекта «Тотальный диктант»

Клиники заботы о зрении «Три-З» разыграют бесплатные операции в рамках онлайн-конкурса #вижусТриз, приуроченного к проведению акции по проверке грамотности «Тотальный диктант»

Акция «Тотальный диктант» пройдет 14 апреля в тысяче населенных пунктов по всему миру. «Три-З» — самая крупная федеральная сеть современных офтальмологических центров России — выступила генеральным партнером акции в Краснодарском, Ставропольском и Пермском краях. При поддержке группы компаний «Три-З» в этих регионах организованы 79 площадок проведения мероприятия.

В день проведения диктанта группа компаний «Три-З» обеспечит участников всем необходимым для его написания, включая листовки с гимнастикой для глаз. А каждый участник акции по проверке грамотности получит скидку 25% на рефракционную диагностику зрения в клиниках «Три-З».

Кроме того, в рамках поддержки проекта «Три-З» организует онлайн-конкурс #вижусТриз, участники которого могут выиграть бесплатную коррекцию зрения для себя или своих близких по самой современной технологии в мире — ReLEx SMILE. Для это нужно выложить пост с фото, содержащим орфографические, пунктуационные или речевые ошибки во внешних источниках информации: наружной рекламе, печатных изданиях, интернете и так далее. Конкурс продлится до 12 апреля, в нем участвуют публикации в соцсетях Instagram и «ВКонтакте» с хештегом #вижусТриз_Краснодар. Каждое опубликованное фото ошибки получает свой уникальный номер, который примет участие в розыгрыше. При этом количество постов от одного пользователя не ограничено. Аккаунт участника должен быть открыт на протяжении всего времени проведения конкурса.

Обладатель бесплатной процедуры коррекции зрения будет определен 13 апреля в прямом эфире в аккаунте «Три-З» в Instagram с помощью генератора случайных чисел.

«Участие "Три-З" в проекте "Тотальный диктант" — это возможность обратить внимание активной, грамотной аудитории на проблемы здоровья глаз. Современный образ жизни неизменно влечет повышенные зрительные нагрузки, которые часто являются причиной снижения остроты зрения и, как следствие, необходимости носить контактные линзы и очки. Передовые мировые методы коррекции зрения, представленные в клиниках заботы о зрении "Три-З", позволяют решить проблемы со зрением безболезненно и в короткие сроки», — отметила медицинский директор группы компаний «Три-З» Инна Злотникова.