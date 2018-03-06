Галицкий потерял 3 млрд долларов и выбыл из топ-20 богатейших людей России
Бывший владелец «Магнита» Сергей Галицкий занял 28-е место в топе богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes
Бизнесмен потерял в рейтинге 10 позиций — в 2017 году он занимал 18-ю строчку, его состояние оценивалось в 6,8 млрд.
Согласно свежим данным Forbes, сейчас состояние Галицкого составляет 4 млрд долларов (28-е место в России, 550-е — в мировом рейтинге).
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Всего в глобальный список Forbes попали 102 российских бизнесмена, имеющих более $1 млрд, их совокупное состояние оценивается в $410,8 млрд. Возглавляет топ Владимир Лисин — председатель Группы НЛМК, ведущего производителя стальной продукции ($19,1 млрд). Прошлогодний лидер -председатель правления ПАО «Новатэк» и совладелец нефтехимической компании «Сибур» Леонид Михельсон — переместился на третье место ($18 млрд). Вторую строчку занял председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов ($18,7 млрд).
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Как сообщали Юга.ру, 16 февраля Сергей Галицкий продал банковской группе ВТБ крупный пакет акций сети «Магнит» за 2,4 млрд долларов, покинул совет директоров компании и остался владельцем 3% акций.
Прощаясь с сотрудниками ретейлера, он признался, что ту психологическую нагрузку, которую он испытывал на посту руководителя компании, ему тяжело нести изо дня в день. Также он сообщил, что после ухода из «Магнита» намерен сосредоточиться на футболе.
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