Галицкий потерял 3 млрд долларов и выбыл из топ-20 богатейших людей России

Бывший владелец «Магнита» Сергей Галицкий занял 28-е место в топе богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes

Бизнесмен потерял в рейтинге 10 позиций — в 2017 году он занимал 18-ю строчку, его состояние оценивалось в 6,8 млрд.

Согласно свежим данным Forbes, сейчас состояние Галицкого составляет 4 млрд долларов (28-е место в России, 550-е — в мировом рейтинге).