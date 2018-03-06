Перед началом ЧМ-2018 на каждом стадионе проведут три матча
Глава оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал о процессе ввода в эксплуатацию стадионов перед чемпионатом мира по футболу
В интервью RT он сообщил, что сейчас готовы шесть стадионов, 28 февраля ввели в эксплуатацию «Екатеринбург Арену».
«Оставшиеся стадионы находятся на финишной прямой и будут сданы в течение нескольких недель. Они точно будут готовы к тестовым матчам, которые запланированы на апрель — май», — заверил Сорокин.
Он отметил, что на каждом стадионе перед чемпионатом мира проведут как минимум три игры.
«Мы сумеем провести по меньшей мере по три встречи на каждом из стадионов, чтобы посмотреть, насколько хорошо поставлено управление людскими потоками и как вся организация стадиона справится с приемом чемпионата мира», — уточнил он.
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Как сообщали Юга.ру, чемпионат мира будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Сочи и Ростове-на-Дону.
Строительство «Ростов Арены» завершилось в конце декабря 2017 года. Стадион планируют сдать в эксплуатацию до конца марта. На 15 апреля назначено открытие арены: в матче российской премьер-лиши «Ростов» примет «СКА-Хабаровск».
Стадион «Фишт» сдали в эксплуатацию в марте 2017 года, летом арена приняла Кубок конфедераций.
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