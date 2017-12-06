«Ростов-Арену» откроют в апреле матчем со «СКА-Хабаровском»

Первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов сообщил, что первый матч на новом стадионе «Ростов-Арена» планируют провести 15 апреля 2018 года

Предполагается, что до старта чемпионата мира по футболу 2018 года на новом стадионе проведут три матча, передает «РБК Юг».

«Мы надеемся, что это будет 15 и 29 апреля, а также 13 мая. В частности, на 15 апреля будет запланирован матч "Ростов" — "СКА-Хабаровск"», — рассказал Гуськов.

Как сообщали Юга.ру, изначально планировалось сдать стадион к 25 декабря 2017 года. В марте 2017 года губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что сроки официально передвинули на 1 ноября, в этом же месяце арена могла принять товарищеский матч сборной России с командой Боснии и Герцеговины.