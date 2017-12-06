«Ростов-Арену» откроют в апреле матчем со «СКА-Хабаровском»
Первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов сообщил, что первый матч на новом стадионе «Ростов-Арена» планируют провести 15 апреля 2018 года
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Предполагается, что до старта чемпионата мира по футболу 2018 года на новом стадионе проведут три матча, передает «РБК Юг».
«Мы надеемся, что это будет 15 и 29 апреля, а также 13 мая. В частности, на 15 апреля будет запланирован матч "Ростов" — "СКА-Хабаровск"», — рассказал Гуськов.
Как сообщали Юга.ру, изначально планировалось сдать стадион к 25 декабря 2017 года. В марте 2017 года губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что сроки официально передвинули на 1 ноября, в этом же месяце арена могла принять товарищеский матч сборной России с командой Боснии и Герцеговины.
По словам Гуськова, сроки не удалось соблюсти из-за сложностей с оформлением документов на объекте, а все работы в полном объеме были выполнены в срок.
«Оформление документов ввода объекта потребовало гораздо большего времени, чем нам хотелось. Пришлось учесть особенности, прописанные в материалах проверок технадзора и материалы 6-го инспекционного визита ФИФА. Они потребовали внесения корректировок в проектно-сметную документацию», — объяснил замгубернатора.
Мундиаль пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Екатеринбурге, Самаре, Саранске, Нижнем Новгороде, Казани, Волгограде, Сочи и Ростове-на-Дону.
1 декабря состоялась финальная жеребьевка, в результате которой определились составы групп и стадионы, на которых сыграют команды.
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