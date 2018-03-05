Советник президента заявил о готовности России отключиться от мирового интернета

Советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко заявил, что страна технически готова к отключению от мировой сети

В интервью программе «Поздняков» на канале НТВ Клименко сказал, что если западные партнеры «объявят России такую войну, как крымская изоляция», это не помешает стране жить «хорошо и нормально».

По словам советника президента, сбои и ошибки при переходе на другую технологию неизбежны, процесс вряд ли пройдет безболезненно.

«Где-нибудь у кого-нибудь что-нибудь отключится. Наверное, выяснится, что кто-то хранил свои данные за рубежом, хотя есть постановление хранить здесь. Кто-то хостил свои домены за рубежом. Поэтому они, наверное, будут испытывать некоторые трудности», — уточнил он.