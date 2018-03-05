Советник президента заявил о готовности России отключиться от мирового интернета
Советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко заявил, что страна технически готова к отключению от мировой сети
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В интервью программе «Поздняков» на канале НТВ Клименко сказал, что если западные партнеры «объявят России такую войну, как крымская изоляция», это не помешает стране жить «хорошо и нормально».
По словам советника президента, сбои и ошибки при переходе на другую технологию неизбежны, процесс вряд ли пройдет безболезненно.
«Где-нибудь у кого-нибудь что-нибудь отключится. Наверное, выяснится, что кто-то хранил свои данные за рубежом, хотя есть постановление хранить здесь. Кто-то хостил свои домены за рубежом. Поэтому они, наверное, будут испытывать некоторые трудности», — уточнил он.
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Россия, так же как Китай и США, является одной из трех стран «полного интернет-цикла», где есть свои поисковики, соцсети и реклама, и считается лучшим в мире экспертом по безопасности. Кроме того, сейчас в стране действует сегмент сети для чиновников, и «пока все живы» — резюмировал Клименко.
«Регулирование интернета — путь, по которому идет весь мир, и Россия — не исключение. Вместе с тем экстремальные варианты вроде северокорейского или кубинского — не наш выбор», — заключил советник президента.
Как сообщали Юга.ру, в январе 2017 года Клименко сказал, что единственная возможность обеспечить информационную безопасность в России — ограничить интернет, как в Китае.
После этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос, можно ли считать слова Германа Клименко официальной позицией Кремля, заявил, что это только частное мнение.
Позже советник президента заявил, что его слова об опыте Китая по обеспечению безопасности в интернете не были предложением.
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