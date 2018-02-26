CAS рассказал о концентрации мельдония в допинг-пробе Крушельницкого

Опубликована мотивировочная часть решения о признании виновным в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Южной Корее керлингиста Александра Крушельницкого

Документ размещен на официальном сайте Спортивного арбитражного суда (CAS).

В мотивировочной части дела россиянина отмечается, что в его тесте от 12 февраля обнаружили 8069 нг/мл мельдония. Анализ, который Крушельницкий сдал на следующий день, показал уменьшение концентрации запрещенного вещества до 5721 нг/мл.

Керлингист имеет право обжаловать решение суда, ссылаясь на принцип отсутствия вины или халатность, передает RT.

Как отмечает «Спорт-Экспресс», это рекордная концентрация мельдония, который был запрещен 1 января 2016 года. Максимальное количество вещества, зафиксированное в лаборатории Кельна, составило 1428 нг/мл. К примеру, в пробе российской теннисистки Марии Шараповой, которую на 15 месяцев отстранили от соревнований за употребление мельдония, было 890 нг/мл вещества, а в анализе конькобежца Павла Кулижникова обнаружили 0,7 нг/мл.

Как сообщали Юга.ру, 13 февраля Александр Крушельницкий и его жена Анастасия Брызгалова выиграли бронзу Олимпиады в дабл-миксте. 18 февраля СМИ написали о том, что в допинг-пробе Крушельницкого обнаружили мельдоний. Позже эта информация подтвердилась.

Так как любая концентрация мельдония в пробе спортсмена является нарушением, Крушельницкий лишится медали Олимпиады.