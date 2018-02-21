Керлингист Крушельницкий лишится бронзовой медали Олимпиады-2018

Российский керлингист Александр Крушельницкий, в допинг-пробе которого был обнаружен мельдоний, вернет полученную на Олимпиаде в Пхенчхане медаль

«В любом случае, даже если бы был суд, принято было бы решение о заборе медалей, но поскольку мы действительно признаем и не можем не признать тот факт, что у него проба — мельдоний, мы как бы подписали заявление о том, что он действительно у него есть», — заявила пресс-секретарь Федерации керлинга России Валентина Паринова в эфире телеканала «Россия 1».

«Медаль, соответственно, отдаем, принятие решения о дисквалификации возлагают по правилам на WCF (Всемирную федерацию керлинга), а дальше Федерация вместе с Сашей, со всей командой, комиссия будет дальше разбираться, чтобы очистить доброе имя» — подчеркнула она.

Теперь в активе России станет на одну бронзовую медаль меньше. Вместо девяти станет восемь.

Как сообщали Юга.ру, Александр Крушельницкий и его жена Анастасия Брызгалова завоевали бронзовую медаль Олимпиады в дабл-миксте. 18 февраля в СМИ появилась информация, что в допинг-пробе Крушельницкого был найден мельдоний. Допинг-проба дала положительный результат.

Сам спортсмен категорически отверг подозрения в употреблении запрещенных препаратов. Он отказался от проведения слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS), назвав их бессмысленными, передает ТАСС.

«Глупо отрицать это, когда наличие в организме запрещенного вещества подтверждается результатами двух допинг-тестов. Пробы были взяты во время Олимпийских игр, и я готов к соответствующему вердикту, который в таких случаях предсказуемо одинаков. В связи с этим, взвесив все за и против, я решил отказаться от проведения слушаний в CAS по поводу моей ситуации. Считаю, что в рамках действующих правил это бесполезно и бессмысленно», — сказано в заявлении Крушельницкого.

Он намерен выполнить все предусмотренные регламентом требования, а затем делать все, «чтобы в рамках расследования были найдены неопровержимые доказательства» его невиновности в нарушении антидопинговых правил.

Олимпийский комитет России инициировал расследование обстоятельств случившегося. Оно будет продолжено, в том числе в рамках уголовного законодательства Российской Федерации.