Российские керлингисты взяли бронзу на Олимпиаде в Пхенчхане

Российские керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий завоевали бронзовую награду олимпийского турнира по дабл-миксту

В матче за третье место с российскими спортсменами соревновались норвежцы Кристин Скаслиен и Магнус Недреготтен. Брызгалова и Крушельницкий победили со счетом 8:4, сообщает RT.

Это первая олимпийская награда в истории российского керлинга и третья медаль российских олимпийцев в Пхенчхане.

Как сообщали Юга.ру, 12 февраля российские спортсмены выиграли серебряную медаль в командном турнире по фигурному катанию.