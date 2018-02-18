Бронзового призера ОИ-2018 Крушельницкого заподозрили в употреблении мельдония

Российского керлингиста, выигравшего бронзу зимних Олимпийских игр, Александра Крушельницкого заподозрили в употреблении допинга

Пробу Б россиянина вскроют утром 19 февраля, спортсмен сможет присутствовать при вскрытии. Как сообщает «Спорт-Экспресс», проба А Крушельницкого показала положительный результат на мельдоний.

Пресс-атташе российской делегации на Олимпиаде Константин Выборнов завяил, что Международный олимпийский комитет официально уведомил Олимпийский комитет России о возможном нарушении антидопинговых правил одним из атлетов.

«Сегодня штаб нашей делегации получил официальное уведомление от МОК о возможном нарушении антидопинговых правил. Мы не называем имя спортсмена или спортсменки, а также вид спорта до результатов вскрытия пробы Б, которые станут известны, предположительно, в течение 24 часов», — цитирует Выборнова RT.

Как сообщали Юга.ру, 13 февраля российские керлингисты Александр Крушельницкий и его жена Анастасия Брызгалова завоевали бронзовую медаль турнира по дабл-миксту.