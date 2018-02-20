Допинг-проба российского керлингиста Крушельницкого дала положительный результат

Допинг-проба B российского керлингиста Александра Крушельницкого дала положительный результат на наличие запрещенного мельдония

Об этом рассказал пресс-атташе команды олимпийских атлетов из России Константин Выборнов. Олимпийский комитет России инициировал расследование обстоятельств случившегося. Оно будет продолжено, в том числе в рамках уголовного законодательства Российской Федерации.

«Отдельно хотим подчеркнуть, что за последние годы в России проделана огромная работа по формированию принципиально новой системы борьбы с допингом в тесном взаимодействии с WADA (Всемирным антидопинговым агентством) и МОК (Международным олимпийским комитетом). Наши спортсмены регулярно и гораздо чаще остальных сдают допинг-тесты. При этом положительные пробы, как в случае с нынешним инцидентом, носят сугубо единичный, индивидуальный характер», — цитирует Выборнова ТАСС.

В его заявлении говорится, что российская сторона поддерживает МОК и WADA в позиции нулевой терпимости к допингу и принимает меры для того, чтобы виновные лица несли наказание за нарушение антидопинговых правил.