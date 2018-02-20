Допинг-проба российского керлингиста Крушельницкого дала положительный результат
Допинг-проба B российского керлингиста Александра Крушельницкого дала положительный результат на наличие запрещенного мельдония
Об этом рассказал пресс-атташе команды олимпийских атлетов из России Константин Выборнов. Олимпийский комитет России инициировал расследование обстоятельств случившегося. Оно будет продолжено, в том числе в рамках уголовного законодательства Российской Федерации.
«Отдельно хотим подчеркнуть, что за последние годы в России проделана огромная работа по формированию принципиально новой системы борьбы с допингом в тесном взаимодействии с WADA (Всемирным антидопинговым агентством) и МОК (Международным олимпийским комитетом). Наши спортсмены регулярно и гораздо чаще остальных сдают допинг-тесты. При этом положительные пробы, как в случае с нынешним инцидентом, носят сугубо единичный, индивидуальный характер», — цитирует Выборнова ТАСС.
В его заявлении говорится, что российская сторона поддерживает МОК и WADA в позиции нулевой терпимости к допингу и принимает меры для того, чтобы виновные лица несли наказание за нарушение антидопинговых правил.
Делегация «Олимпийских атлетов из России» прокомментировала сообщение о положительной допинг-пробе керлингиста.
«Обнаруженная в пробе концентрация мельдония говорит о не применяемом в медицинской практике однократном употреблении препарата, абсолютно бессмысленном с точки зрения достижения какого-либо терапевтического воздействия на организм человека», — цитирует заявление «Лента.ру».
Как писали Юга.ру, Александр Крушельницкий и его жена Анастасия Брызгалова завоевали бронзовую медаль Олимпиады в дабл-миксте. 18 февраля в СМИ появилась информация, что в допинг-пробе А Крушельницкого был найден мельдоний.
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