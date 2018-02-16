Российский скелетонист Трегубов выиграл серебро на Олимпиаде

Россиянин Никита Трегубов 16 февраля завоевал серебряную медаль в скелетоне на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане

По сумме четырех попыток 23-летний Трегубов показал результат 3 минуты 22,18 секунды. Золото завоевал южнокорейский скелетонист Юн Сун Бин (3:20,55), бронза — у британца Доминика Парсонса (3:22,20).

В первом заезде россиянин финишировал вторым, во втором он стал четвертым, в третьем показал пятый результат, но успешно выступил в заключительной попытке, в то время как конкуренты допустили ошибки, передает ТАСС.

Эта награда стала для олимпийских атлетов из России шестой на южнокорейской Олимпиаде.

Как сообщали Юга.ру, ранее россияне, выступающие на Играх под нейтральным флагом, выиграли четыре бронзы — в шорт-треке, керлинге и лыжной гонке, а также командное серебро в фигурном катании.