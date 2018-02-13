Российские лыжники выиграли две медали Олимпийских игр

Российские спортсмены Юлия Белорукова и Александр Большунов 13 февраля завоевали медали в спринте классическим стилем на зимних Олимпийских играх в Южной Корее

Белорукова прошла дистанцию 1,25 км за 3 минуты 7,21 секунды и получила бронзовую медаль. Золото завоевала шведская лыжница Стина Нильссон (3:03,84), серебро досталось норвежке Майкен Фалла (3:06,87). В гонке выступала еще одна россиянка — Наталья Непряева, она пришла четвертой (3:12,98).

В этот же день состоялся мужской спринт, в котором представитель России Александр Большунов также выиграл бронзу, показав время 3:07,11. Первым финишировал норвежец Йоханнес Клэбо (3:05,72), серебряным призером стал итальянец Федерико Пеллегрино (3:07,09), передает RT. 21-летний Александр Большунов впервые в карьере выиграл медаль Олимпиады.

Как сообщали Юга.ру, ранее российские спортсмены, выступающие на Играх под нейтральным флагом, выиграли бронзу в шорт-треке и керлинге, а также командное серебро в фигурном катании.