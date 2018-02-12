Российские фигуристы выиграли серебро Олимпиады в командном турнире

Российские спортсмены выиграли серебряную медаль в командном турнире по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх в Южной Корее

Золото досталось сборной Канады, набравшей 73 очка. Третье место заняла команда США, на счету которой 62 очка.

Евгения Медведева и Алина Загитова, а также пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов принесли представителям России по 10 очков, пара Наталья Забияко/Александр Энберт заработала восемь очков, дуэт Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев получили по восемь очков в коротком и произвольном танце, еще три очка на счету Михаила Коляды.

Таким образом, россияне выиграли вторую медаль на Играх в Пхенчхане.

Как сообщали Юга.ру, 10 февраля шорт-трекист Семен Елистратов завоевал бронзу в забеге на дистанции 1 тыс. 500 метров.