Найден второй черный ящик рухнувшего в Подмосковье самолета Ан-148

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В Раменском районе Подмосковья 12 февраля нашли второй черный ящик самолета Ан-148, накануне потерпевшего крушение

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя оперативного штаба на месте ЧС. Состояние бортового самописца удовлетворительное, передает RT.

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Как сообщали Юга.ру, днем 11 февраля пассажирский самолет «Саратовских авиалиний» Ан-148 исчез с экранов радаров после вылета из Домодедово в Орск. В Раменском районе Московской области обнаружили обломки разбившегося судна. На борту находился 71 человек — 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Все они погибли.

Авиакатастрофы

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