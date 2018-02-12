Появилось видео крушения Ан-148 в Московской области

В сети появилось видео с моментом крушения самолета Ан-148 в Московской области

Глава МЧС России Владимир Пучков рассказал, что поисковые работы на месте крушения планируют завершить в течение семи суток.

«Все работы ведутся в круглосуточном режиме. Здесь, в зоне ЧС, мы планируем осуществлять основной этап поисковых работ в течение семи суток, потому что очень большая площадь разброса обломков самолета, тяжелый снег и рельеф местности», — цитирует Пучкова RT.

По его словам, ведется работа по поиску фрагментов тел, организации их идентификации. Специалисты оказывают помощь Следственному комитету, который устанавливает причины авиакатастрофы.