Появилось видео крушения Ан-148 в Московской области
В сети появилось видео с моментом крушения самолета Ан-148 в Московской области
Глава МЧС России Владимир Пучков рассказал, что поисковые работы на месте крушения планируют завершить в течение семи суток.
«Все работы ведутся в круглосуточном режиме. Здесь, в зоне ЧС, мы планируем осуществлять основной этап поисковых работ в течение семи суток, потому что очень большая площадь разброса обломков самолета, тяжелый снег и рельеф местности», — цитирует Пучкова RT.
По его словам, ведется работа по поиску фрагментов тел, организации их идентификации. Специалисты оказывают помощь Следственному комитету, который устанавливает причины авиакатастрофы.
Как сообщали Юга.ру, пассажирский самолет «Саратовских авиалиний» Ан-148 пропал с экранов радаров после вылета из Домодедово в Орск. Спасатели нашли обломки разбившегося самолета в Раменском районе Московской области. На борту находился 71 человек — 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Все они погибли.
Все материалы по теме:
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.