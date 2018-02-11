Выживших при крушении самолета в Подмосковье нет

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Первоначальный осмотр места крушения Ан-148 в Подмосковье показал, что выживших при авиакатастрофе нет

«Предварительные данные показывают, что в результате падения никто не выжил», — сообщил «Интерфаксу» источник. Источники ТАСС в экстренных службах тоже подтвердили, что никто не выжил при крушении самолета.

Как писали Юга.ру, на борту находился 71 человек — 65 пассажиров и 6 членов экипажа.

Пассажирский самолет «Саратовских авиалиний» пропал с экранов радаров после вылета из «Домодедово» в Орск. Спасатели нашли обломки разбившегося в Ан-148 в Раменском районе Московской области.

Возбуждено уголовное дело о нарушении по ч. 3 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Авиакатастрофы

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