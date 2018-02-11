Спасатели нашли обломки разбившегося в Подмосковье самолета Ан-148

В Раменском районе Московской области нашли обломки разбившегося 11 февраля самолета Ан-148

«В районе деревни Степановское найдены обломки самолета Ан-148, а также несколько погибших», — сообщили в пресс-службе МЧС России.

По предварительным данным, самолет развалился еще в воздухе: обломки разбросаны на большой площади. Источники ТАСС в экстренных службах подтверждают, что никто не выжил.

Как писали Юга.ру, пассажирский самолет «Саратовских авиалиний» пропал с экранов радаров после вылета из «Домодедово» в Орск. На борту находился 71 человек — 65 пассажиров и шесть членов экипажа.