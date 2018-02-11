В Подмосковье упал пассажирский самолет. На борту был 71 человек

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Пассажирский самолет «Саратовских авиалиний» 11 февраля потерпел крушение после вылета из «Домодедово»

Самолет Ан-148 пропал с экранов радаров после вылета из Москвы в Орск. Предположительно, самолет разбился в районе деревни Аргуново. Источник в экстренных службах сообщил «Интерфаксу», что шансов выжить у членов экипажа и пассажиров нет.

На борту находился 71 человек — 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

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