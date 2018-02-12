Житель Сочи сдал билет на упавший Ан-148 за несколько дней до крушения

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Житель Сочи Максим Коломейцев, собиравшийся лететь в Орск из Москвы рейсом «Саратовских авиалиний», сдал билет за несколько дней до крушения самолета

Коломейцев заявил, что он не родился в рубашке — просто такое стечение обстоятельств. Он хотел приехать в родной Орск 11 февраля на свой день рождения, и планировал забрать там заказанную ранее в автосалоне новую машину. Вернуться в Сочи он собирался на машине.

«Так получилось, две недели назад мне отзвонились из автосалона и сказали, что машина задерживается», — рассказал Коломейцев Ruptly.

Из-за этого он решил сдать билет.

Как сообщали Юга.ру, самолет «Саратовских авиалиний» рухнул 11 февраля в Московской области. На борту находился 71 человек — 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Все они погибли.

Авиакатастрофы Сочи

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