Житель Сочи сдал билет на упавший Ан-148 за несколько дней до крушения

Житель Сочи Максим Коломейцев, собиравшийся лететь в Орск из Москвы рейсом «Саратовских авиалиний», сдал билет за несколько дней до крушения самолета

Коломейцев заявил, что он не родился в рубашке — просто такое стечение обстоятельств. Он хотел приехать в родной Орск 11 февраля на свой день рождения, и планировал забрать там заказанную ранее в автосалоне новую машину. Вернуться в Сочи он собирался на машине.

«Так получилось, две недели назад мне отзвонились из автосалона и сказали, что машина задерживается», — рассказал Коломейцев Ruptly.

Из-за этого он решил сдать билет.