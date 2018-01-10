На Дону в колонию пытались перебросить наркотики и 2 тыс. психотропных таблеток

Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний Ростовской области в январе пресекли попытку пронести запрещенные предметы в колонию

Оперативники исправительной колонии Новочеркасска 10 января задержали двух мужчин 28 и 33 лет, которые находились за ограждением и пытались перебросить запрещенные предметы на территорию колонии.

При досмотре кинолог со служебной собакой нашли у задержанных 16 свертков с растительным веществом зеленого цвета, предположительно содержащего наркотик, общей массой около 220 граммов, а также более 2 тыс. таблеток с наркотическими и психотропными веществами.

Задержанных передали в отдел по контролю за оборотом наркотиков Новочеркасского управления МВД России, передает пресс-служба ГУФСИН по Ростовской области.