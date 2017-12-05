На Ставрополье в колонии служебный пес Дик нашел гашиш в карамельках

В Ставропольском крае сотрудники исправительной колонии № 1 пресекли несколько попыток передачи осужденным запрещенных веществ

В продуктовой передаче 45-летнего мужчины, предназначенной 27‑летнему осужденному за убийство, служебная собака по кличке Дик указала на наличие запрещенных веществ. При досмотре сотрудники колонии нашли спрятанные внутри карамельных конфет 26 комков темно-коричневого цвета. Экспертиза показала, что это гашиш общей массой 20,84 грамма.

Другому заключенному этой же колонии житель Санкт-Петербурга пытался передать бандероль с медицинскими препаратами. В тюбике с каплями от насморка сотрудники службы безопасности нашли порошок бледно-розового цвета, который оказался амфетамином.

Материалы по этим делам направлены в правоохранительные органы, преступникам грозит уголовное преследование, передает пресс-служба УФСИН РФ по Ставропольскому краю.